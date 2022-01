Malore fatale mentre pedala sulla sua bici, si accascia a terra

Stava pedalando sulla sua bici quando si è sentito male. L'uomo si è accasciato a terra ed è morto. Alcuni residenti hanno chiamato il 118 ma era troppo tardi.

Il fatto

Mercoledì 26 gennaio alle 10 Giovanni Galetto, 58 anni, di Casale di Scodosia, stava percorrendo in bici via Roma a Ospedaletto Euganeo. I passanti lo hanno visto rallentare e cadere a terra. Hanno subito chiamato il 118 e i medici del Suem hanno tentato di rianimare il 58enne che però non si è mai ripreso. Un malore fatale. La polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco ha isolato la zona per permettere ai sanitari di agire, deviando il traffico. Solo alle 11.30 la circolazione ha potuto riprendere.