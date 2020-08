Malore mentre percorre il Monte Calbarina con la bicicletta: interviene il soccorso alpino

Paura per un padovano che si è sentito male durante un'escursione con la sua bicicletta sui Colli nella mattinata di martedì mentre era impegnato in giro.

L'intervento

Attorno alle 11 la centrale del 118 ha allertato il soccorso alpino di Padova per un ciclista colto da malore lungo un sentiero del Monte Calbarina. A.C., 49 anni, di Battaglia Terme, è stato rinvenuto privo di sensi a circa 50 metri dalla sua mountain bike. A notarlo un passante che ha lanciato l'allarme. Cinque soccorritori, tra i quali un'infermiera della stazione, hanno raggiunto a piedi, a un centinaio di metri dalla strada, l'uomo che nel frattempo si era ripreso, pur ancora spaesato, ed è stato accudito dal personale sanitario dell'ambulanza arrivata assieme ai carabinieri forestali. Trasferito nella barella, il ciclista, che aveva riportato anche alcune escoriazioni, è stato trasportato a spalla dai soccorritori fino all'ambulanza, partita in direzione dell'ospedale di Schiavonia per le verifiche del caso.