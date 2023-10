Si accascia in campo durante la partita di calcio: salvato dal massaggiatore 18enne

Una tragedia evitata grazie alla prontezza di riflessi di Jacopo Canola, giovane massaggiatore 18enne dell'Alto Polesine, che non ha esitato a prestargli i primi soccorsi salvando così una vita: dramma nel pomeriggio di ieri, domenica 14 ottobre, a Castelmassa (Rovigo), dove il 21enne Pietro Borin, calciatore dell'Union Cus di Casale di Scodosia, si è accasciato in campo durante la partita di calcio del girone C di Seconda Categoria.

I fatti

Il tutto è accaduto intorno al ventesimo minuto della ripresa: come racconta "Il Gazzettino" il giovane difensore centrale è crollato a terra all'improvviso. Tra i primi a correre da lui il massaggiatore dell'Alto Polesine, che lo ha trovato privo di conoscenza e con difficoltà respiratorie: il 18enne, volontario di Croce Rossa e Protezione Civile, ha messo in atto le manovre di rianimazione che gli sono state insegnate, riuscendo a far riprendere conoscenza al calciatore della squadra avversaria. L'arbitro ha ovviamente sospeso la partita: sul posto è arrivato l'elisoccorso, cha ha caricato il 21enne portandolo al vicino ospedale di Rovigo.