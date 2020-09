Malore durante la passeggiata sul Civetta: escursionista padovana salvata dall'elisoccorso

Paura mercoledì pomeriggio nel Bellunese dove una donna padovana si è sentita male durante un'escursione. Per salvarla sono dovuti intervenire i sanitari con l'elicottero.

Il soccorso

Alle 16.30 circa il Suem di Pieve di Cadore è volato sul Civetta dove, a un centinaio di metri di distanza dal Lago del Coldai, un'escursionista che si trovava con il marito era stata colta da malore. Assistita da persone di passaggio, tra le quali un medico, P.S., 59 anni, di Galliera Veneta è stata poi presa in carico dal personale sanitario e dal tecnico di elisoccorso dell'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, scesi in hovering nelle vicinanze. Imbarellata, la donna è stata imbarcata con un verricello di 10 metri e trasportata all'ospedale di Belluno per le verifiche del caso.