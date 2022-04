Sviene al bar, donna incinta elitrasportata in ospedale e sottoposta a cesareo d'urgenza

Stava bevendo un caffè quando è svenuta. Una donna incinta è stata portata immediatamente in ospedale e sottoposta a parto cesareo.

Il fatto

Domenica 24 aprile una donna di 33 anni, incinta, si trovava in un bar della Bassa padovana. Stava bevendo un caffè quando si è sentita male. Si è accasciata a terra, svenuta e il panico ha colto tutti i presenti. Sono stati subito chiamati i soccorsi ed è arrivato un elicottero del 118 per portarla d'urgenza in Azienda ospedaliera a Padova. La donna era in gravi condizioni e i medici hanno effettuato un cesareo d'urgenza per far nascere la bambina. La piccola sta bene ma la sua mamma è ancora ricoverata.