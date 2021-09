Si sente male durante un'escursione, recuperato dal soccorso alpino

Un uomo residente in provincia di Padova si trovava in montagna quando è stato colto da un malore. Una squadra del soccorso alpino lo ha recuperato

Si è sentito male durante un’escursione e per recuperarlo si è mossa una squadra del soccorso alpino e della guardia di finanza.

Il fatto

Attorno alle 12.30 di venerdì 3 settembre un gruppo di persone stava visitando le trincee sotto le Cinque Torri a Cortina d’Ampezzo (Belluno). Ad un certo punto, un 72enne di Cadoneghe si è sentito male e le persone che erano con lui, tra le quali un’infermiera, hanno chiamato aiuto. È stato geolocalizzato da una squadra del soccorso alpino di Cortina e della guardia di finanza e una volta recuperato è stato lasciato al rifugio Scoiattoli, per poi essere portato in ospedale per gli accertamenti del caso.