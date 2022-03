Grave malore dopo il tamponamento con un autocarro: conducente di bus in prognosi riservata

Sembrava che fosse rimasto illeso nonostante il forte impatto, tanto da aver tranquillamente conversato con chi era presente al momento dell'incidente. Invece si è accasciato improvvisamente, e ora si trova ricoverato in prognosi riservata: un grave malore ha colpito un 44enne autista di un bus di linea pochi minuti dopo aver tamponato violentemente un autocarro.

I fatti

È successo pochi minuti prima delle ore 12 di ieri, mercoledì 23 marzo, all'altezza di Tremignon di Piazzola sul Brenta, per la precisione all'incrocio semaforico con la strada provinciale 94: l'uomo, alla guida di un mezzo di Busitalia partito da Padova e diretto all'istituto "Rolando da Piazzola", ha tamponato un autocarro, il cui conducente è rimasto illeso. E così sembrava essere anche per l'autista del bus (che in quel momento era pressoché vuoto), tanto che - come riporta "Il Mattino di Padova" - non solo ha parlato con i testimoni dell'incidente ma ha anche chiamato in azienda per informare dell'inconveniente occorsogli. All'imporovviso, però, il 44enne, che era tornato al posto di guida, ha accusato un malore finendo contro il volante: i presenti hanno subito chiamato i sanitari del Suem 118, che lo hanno rianimato per decine di minuti prima di trasportarlo d'urgenza all'ospedale di Padova, dove è ora ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata.