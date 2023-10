Ha un malore mentre è al volante, poi finisce contro un palo: muore cacciatore

L’auto che sbanda e finisce contro un palo e alcuni cassonetti. Ma quello che sembra un semplice incidente si rivela una tragedia. Alla guida del mezzo, infatti, Franco Giusto (cacciatore padovano di 60 anni) ha appena avuto un malore, che si rivela poi fatale. E’ quanto accaduto lunedì mattina, intorno alle 9, in via Giovanni Ranuzzi, a Casaglia

La Fiat Tipo, su cui viaggiava anche un amico, ha infatti impattato contro un cartello stradale e poi contro un palo della luce, finendo a pochi centimetri da alcuni bidoni. Per l’uomo al volante, come detto, non c’è stato nulla da fare; il passeggero, invece, ne è uscito illeso. Secondo quanto si apprende sarebbe stato proprio l’amico a chiamare i soccorsi.

Sul posto sono, quindi, giunti i sanitari del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 60enne veneto. Mentre il veicolo è stato messo sotto sequestro (così come sarà praticata l’autopsia sul corpo del guidatore), nel luogo del sinistro sono arrivati anche gli agenti della polizia locale per chiudere l’ingresso della strada per chi proveniva da Ferrara.