Maltempo a Padova, il giorno dopo: pompieri e protezione civile al lavoro per tutta la notte

Particolarmenta colpita la zona termale, con l'area pedonale di Abano Terme trasformatasi in un fiume dopo le piogge torrenziali. Segnalati grossi disagi anche ad Albignasego e smottamenti sui Colli Euganei

È stata una notte di super-lavoro per vigili del fuoco e protezione civile: decine di squadre sono infatti intervenute nel Padovano dopo il nubifragio che ha colpito nel pomeriggio di mercoledì 6 ottobre tutto il territorio.

Maltempo

Centinaia e centinaia le chiamate arrivate ai pompieri, mentre per quanto riguarda la protezione civile si sono subito attivati i gruppi di Padova, Cadoneghe, Vigonza, Campodarsego, Noventa Padovana, Abano Terme, Montegrotto Terme, Selvazzano Dentro, Albignasego, Due Carrare, Galzignano Terme, Rovolon. Particolarmenta colpita la zona termale, con l'area pedonale di Abano Terme trasformatasi in un fiume dopo le piogge torrenziali (oltre 120 millimetri in una sola ora) e numerosi allagamenti anche negli alberghi. Segnalati grossi disagi anche ad Albignasego e smottamenti sui Colli Euganei.