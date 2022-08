Maltempo e allagamenti, interventi della protezione civile nel Conselvano e in Saccisica

Intervenute prontamente due squadre di volontari della Protezione Civile provinciale nella zona del Conselvano e del Piovese a seguito delle precipitazioni registrate oggi, giovedì 18 agosto, e che hanno causato qualche allagamento negli scantinati, mentre a Bovolenta alcune cabine dell’Enel sono state messe fuori uso.

Protezione civile

«I volontari - ha affermato Vincenzo Gottardo, vicepresidente della Provincia di Padova - sono intervenuti tempestivamente con due squadre che hanno operato anche ad Agna e a Campodarsego. Le piogge hanno interessato buona parte del Veneto, ma fortunatamente in provincia di Padova non hanno causato molti problemi. I coordinatori dei Distretti sono pronti ad agire in caso ci fosse un peggioramento nelle prossime ore. Per il momento le previsioni sono abbastanza tranquille, ma già nella serata potrebbe giungere un nuovo fronte temporalesco. Grazie al coordinamento della Protezione Civile provinciale, le nostre squadre sono pronte a partire dove viene segnalata l’emergenza. Si tratta di un esercito silenzioso di persone addestrate e impegnate in prima linea su diversi fronti. Il volontariato è il fiore all’occhiello del nostro territorio ed è un supporto che si rivela quotidianamente indispensabile. A tutte queste persone che stanno mettendo la propria disponibilità a servizio della comunità, va il mio più sentito ringraziamento ed esprimo la mia vicinanza e solidarietà soprattutto ai comuni del più colpiti dal maltempo».