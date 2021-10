Forte maltempo colpisce Padova e provincia: grandine e allagamenti

Nel pomeriggio di mercoledì 6 ottobre un forte nubifragio ha colpito Padova e provincia. Si sono verificati allagamenti in diverse zone e in alcuni punti sono scesi chicchi di grandine grandi come noci.

Il maltempo in città

Dalle 15 il maltempo ha sferzato la provincia di Padova. In città si è allagato il Parco delle Farfalle e il traffico è stato molto rallentato. Una donna è rimasta intrappolata nella sua auto in via Micca e altre due sono state aiutate ad uscire in via Ferrero dalla polizia. Le auto erano sommerse dall'acqua. Si sono allagati sottopassaggi a Ponte di Brenta e Torre, anche via dei Colli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il maltempo in provincia

Si sono allagati sottopassaggi anche a Noventa Padovana mentre chicchi di grandine grandi come noci sono caduti in zona Selvazzano Dentro. A Vigonza e Cadoneghe è fuoriuscita l'acqua dalle fognature mentre la viabilità tra Abano e Montegrotto è bloccata: manca anche la corrente. A Rovolon ci sono stati degli smottamenti. La sala operativa della Protezione civile è attiva e sul territorio stanno lavorando diverse squadre. Solo Abano ha chiesto l'aiuto di 5 squadre.