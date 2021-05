L'ondata di maltempo colpisce il Padovano, strade allagate nella Bassa

Si sono riscontrati problemi in diversi paesi del sud della provincia di Padova dove alcune strade si sono allagate

Una forte ondata di maltempo di è abbattuta sul Padovano. A farne le spese è stata soprattutto la zona della Bassa.

Il maltempo

Nel tardo pomeriggio di giovedì 13 maggio una forte ondata di maltempo ha investito la provincia di Padova. Se in centro città la grandine ha fatto accendere gli smartphone a molti, nella Bassa padovana si sono riscontrati forti disagi. A Tribano, per esempio il sottopasso di via Bussoli si è allagato e il sindaco Massimo Cavazzana (autore della foto) ha deciso di chiuderlo. Altre strade si sono allagate a Bagnoli di Sopra e Anguillara.

Notizia in aggiornamento