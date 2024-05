Maltempo, gli acquazzoni hanno allagato sottopassi, cantine, box e strade

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I forti temporali che si sono abbattuto sulla città nella notte tra ieri e oggi, 2 maggio, aggiunti a quelli di questa mattina, hanno messo in ginocchio alcune zone di Padova. A Montà i box e le cantine di alcuni condomini sono stati allagati, così come alcune strade e il sottopassaggio. Lo stesso è successo a Pontevigodarzere, dove gli attivisti di Anima Critica hanno segnalato anche la mancanza di bacini di laminazione, che avrebbero forse in qualche modo attenuato gli allagamenti in via Correr (vedi video in basso). Anche la scuola primaria montessoriana "Diego Valeri", nei pressi della stazione, è finita allagata sia all’esterno che all'interno, subendo danni al materiale didattico in legno e tecnologico.