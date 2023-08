Maltempo, l'allerta sale da gialla ad arancione: attesi rovesci e precipitazioni consistenti

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso un nuovo avviso che segnala dalle ore 18 di oggi, domenica 27 agosto, fino alle 12 di domani, lunedì 28 agosto, la crescente probabilità di rovesci e temporali sparsi a partire dalle zone montane/pedemontane in successiva estensione a parte della pianura.

Allerta

Domani i fenomeni potranno risultare anche di forte intensità, associati a forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento. Le precipitazioni potranno risultare anche consistenti. Successivamente, dal pomeriggio, sono previste precipitazioni più diffuse specie sulle zone centro-settentrionali. Sulla base delle previsioni meteo è stata dichiarata una moderata criticità per rischio temporali su gran parte del territorio regionale (allerta Arancione), ad eccezione del bacino Alto Piave, per il quale è stata definita una criticità ordinaria con allerta Gialla (per questa zona di allertamento è attiva la fase di “Attenzione”). L’evento sarà seguito con particolare attenzione con l’attivazione di un servizio h24 in corrispondenza della fase più intensa della perturbazione.