Tempo variabile e instabile con rovesci e temporali: allerta gialla nel Padovano

Le previsioni meteo di Arpav in Veneto indicano per oggi, lunedì 3 giugno, e per domani, martedì 4 giugno, ancora tempo variabile o a tratti instabile con probabili rovesci e temporali sparsi, specie nelle ore pomeridiane.

Allerta gialla

Alla luce di tali previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità valido dalle ore 14 di oggi alle ore 14 di mercoldì 5 giugno che indica lo stato di attenzione per criticità idraulica, riferita al transito della piena lungo il fiume Adige, nei bacini dell’Adige-Garda e Monti Lessini; del Po, Fissero-Tartaro-Canal Bianco e del Basso Adige e del Basso Brenta-Bacchiglione. A seguito delle segnalazioni di infiltrazioni arginali lungo il percorso terminale del fiume Adige, si segnala che sono in atto degli interventi per ripristinare la situazione.