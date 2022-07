Maltempo, nuova fase di instabilità prevista per domani: torna l'allerta gialla nel Padovano

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso oggi, mercoledì 6 luglio, un avviso in cui si prevede nella giornata di domani, giovedì 7 luglio, una saccatura con aria fredda in quota, presente a nordest dell'Italia settentrionale, che interesserà anche il Veneto determinando una fase di instabilità a partire dalle ore centrali.

Allerta meteo

Sono previsti dei rovesci e temporali a partire dalle zone montane, in successiva estensione anche alla pianura più probabilmente verso il tardo pomeriggio/sera. Non si escludono fenomeni localmente intensi (forti rovesci, grandinate, forti raffiche di vento). Si prevede criticità idrogeologica, con particolare riferimento alla rete idraulica secondaria, stabilendo dalle ore 12 di giovedì 7 luglio fino alla mezzanotte di venerdì 8 luglio, lo stato di Attenzione (allerta gialla) per i bacini: Alto Piave (BL), Piave Pedemontano (BL-TV), Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (VI-BL-TV-VR), Adige-Garda e Monti Lessini (VR), Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige (RO-VR), Basso Brenta-Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV), Basso Piave-Sile e Bacino scolante in laguna (VE-TV-PD), Livenza-Lemene e Tagliamento (VE-TV). Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e di drenaggio urbano e lungo la rete idrografica minore. Si segnala la possibilità d'innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide specie nelle zone di allertamento di Vene-A, Vene-H, Vene-B e Vene-C