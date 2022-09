Importante perturbazione in arrivo sul Veneto: scatta l'allerta arancione nel Padovano

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso oggi, mercoledì 7 settembre, un avviso in cui si prevede l'avvicinarsi di un'ampia e profonda circolazione ciclonica, che trasformerà il tempo da instabile a perturbato tra la serata di oggi fino alla serata di domani, giovedì 8 settembre.

Maltempo

Saranno possibili fenomeni intensi in tutto il Veneto (forti rovesci, forti raffiche, locali grandinate), più diffusi giovedì su Prealpi, pedemontana e pianura centro-settentrionale, dove saranno possibili quantitativi di pioggia anche consistenti. Si prevede criticità idrogeologica, stabilendo lo stato di Attenzione (Allerta Gialla e

Allerta Arancione) per i bacini: Allerta Gialla per Alto Piave (BL), Allerta Arancione per Piave Pedemontano (BL-TV), Allerta Arancione per Alto Brenta – Bacchiglione - Alpone (VI-BL-TV-VR), Allerta Arancione per Adige- Garda e Monti Lessini (VR), Allerta Gialla per Po, Fissero-Tartaro- CanalBianco e Basso Adige (RO-VR), Allerta Arancione per Basso Brenta – Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV), Allerta Arancione per Basso Piave - Sile e Bacino scolante in laguna (VE-TV-PD), Livenza - Lemene e Tagliamento (VE-TV). L'Allerta Arancione in VENE-H,B,C,E,F,G partirà da domani e resterà fino alle ore 20. L’Allerta Gialla, invece, rimarrà nelle altre fasce orarie di allerta. Si evidenzia altresì che, nella giornata di venerdì 9 settembre, è attesa una probabile ripresa dell’instabilità, con ulteriori rovesci e temporali, la cui entità al momento sembra meno significativa.