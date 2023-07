Meteo, peggiorano le previsioni: previsti forti temporali, l'allerta passa da gialla ad arancione

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso un nuovo avviso che prevede per rischio idrogeologico per temporali il codice arancione su tutta la Regione.

Allerta arancione

L’avviso vale dalle ore 20 di oggi, lunedì 24 luglio, alla mezzanotte di mercoledì 26 luglio. Le previsioni meteorologiche indicano che dal pomeriggio di oggi, lunedì 24 luglio, sono probabili rovesci e temporali sulle zone montane e pedemontane e in successiva estensione anche ad alcune zone della pianura, associati a probabili fenomeni di forte intensità (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento). Domani, martedì 25 luglio, sono previste varie fasi di instabilità con rovesci e temporali sparsi o a tratti diffusi. Saranno probabili fenomeni intensi e localmente persistenti, associati a forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento. In tutti i bacini del Veneto è prevista la criticità idrogeologica per temporali di colore arancione (fase preallarme).