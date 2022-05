Meteo, nuova allerta gialla per criticità idrogeologica: previsti forti temporali

È atteso per il pomeriggio di oggi, martedì 24 maggio, e per domani un nuovo peggioramento delle condizioni del tempo sul Veneto.

Maltempo

Alla luce delle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto, ha dichiarato lo Stato di Attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica, riferita allo scenario per temporali forti, valevole dalle ore 15 di oggi alle ore 24 di giovedì 26 .Le previsioni indicano tra il pomeriggio/sera di oggi e la serata di domani tempo instabile con rovesci e temporali da locali a sparsi, più probabili tra Prealpi e pianura centro-nord. Non sono esclusi locali fenomeni intensi su Prealpi e pianura come locali grandinate, forti rovesci e forti raffiche di vento.