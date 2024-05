Torna il maltempo in Veneto, diramata l'allerta rossa nel Padovano

«Le previsioni indicano l’arrivo di una nuova perturbazione che, date le piogge intense della scorsa settimana, richiede un’attenzione particolare in alcune zone del Veneto. I bollettini previsionali rilasciati dalle strutture tecniche segnalano un’allerta rossa in particolare nel basso Veronese, nella zona del Muson in provincia di Padova, nel Vicentino e il basso Sile. La macchina di allertamento si è riattivata a pieno regime e abbiamo messo in campo tutte le risorse necessarie, umane e tecniche, per far fronte agli effetti delle nuove piogge. Ci auguriamo che gli effetti possano essere comune limitati e che l’allarme possa rientrare, una volta superata quest’ulteriore fase di maltempo. Chiediamo comunque alle istituzioni locali e ai cittadini di prestare attenzione alle indicazioni e di monitorare, anche online nel sito dell’Arpav, le condizioni meteo previste e gli effetti al suolo»: lo dichiara Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto alla luce del nuovo avviso di criticità emesso dalla Protezione Civile regionale che decreta lo stato di allarme per criticità idrogeologica e idraulica rossa e arancione in specifiche aree, e al tempo stesso allerta gialla per temporali in tutta la Regione.

Maltempo

Per quanto riguarda il Padovano indicata allerta rossa per il bacino Basso Brenta-Bacchiglione e arancione per il bacino Basso Piave-Sile e bacino scolante in laguna. Aggiunge Zaia: «Dalla scorsa settimana l’assessore alla Protezione Civile non ha mai smesso di lavorare, riunendo l’Unità di Crisi, e restando sempre attivo con tutte le strutture regionali per le problematiche relative alle aree allagate e al ripristino dei danni. Ringrazio lui e tutti gli uomini e le donne che con qualsiasi ruolo e a qualunque titolo stanno lavorando per far sì che la macchina sia perfettamente in moto anche nell’eventualità, che non ci auguriamo, che si verifichino ancora delle criticità. I nostri bacini di laminazione sono quasi tutti vuoti. Confidiamo che il sistema di prevenzione sia sufficiente a far fronte agli eventi».

Andrea Micalizzi

Sulla propria pagina Facebook anche il vicesindaco Andrea Micalizzi ha diramato l'allerta: «Dalla mezzanotte quantitativi più significativi in arrivo da Emilia e Lombardia, mentred opo la mezzanotte i fenomeni più diffusi sempre a carattere di rovescio. Da domani pomeriggio dovremmo avere diradazioni dei fenomeni temporaleschi - scrive il vicesindco, che poi sui quantitativi precisa - .Ci saranno precipitazioni maggiori nelle zone prealpine e a nord. Questo significa che interesseranno il Bacchiglione, mentre per Padova è prevista una quantità complessiva minore, ma a carattere temporalesco. Quindi necessita attenzione perché i quantitativi localizzati nei temporali sono irregolari e quindi imprevedibili. Arpav riferisce che dovremo avere persistenze minori dell’altra volta, ma saranno ripetuti quindi tenere alta l’attenzione. L’instabilità rimarrà fino a giovedì e la criticità deriva dal fatto che i territori sono già stressati dagli eventi dei giorni scorsi. Il Genio Civile ci ha informato che la situazione degli argini a tratti sarà difficile, con situazioni in cui si sta recuperando la situazione pregressa».

Provincia

Complicata soprattutto per il Muson e per il Frata Gorzone. Nella bassa sono impegnati in operazioni di pompaggio per asciugare campagna ancora allagate, mentre nell’alta i livelli si sono abbassati ma i terreni e gli argini assorbiti. In zona Selvazzano e Rubano non ci sono criticità e allagamenti, ma si presidiano argini. Sui Colli: da venerdì in città situazione pre temporale quindi tornata alla normalità. La criticità sta sullo stress pregresso e con arginatura assorbita. Quindi la criticità sta nella vicinanza dei due eventi: «Le previsioni difficili da fare su innalzamenti e fiumi - chiude Micalizzi - .Di sicuro grossi quantitativi da gestire unito al fatto che arriviamo da una emergenza precedente».