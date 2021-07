Maltempo: caduto pioppo su un'auto in sosta in via Trieste

La signora che si trovava all'interno dell'auto, che era ferma e non in movimento, è rimasta miracolosamente illesa

Un pioppo è caduto sopra un'auto in sosta in via Trieste, in zona istituti. E' successo nel pomeriggio verso le 18.00 di lunedì 26 luglio, durante il forte temporale che si è abbattuto sul padovano. La pioggia e le forti raffiche di vento hanno fatto cedere l'albero che si trovava nell'alveo del fiume, da dove è crollato. La signora che si trovava all'interno dell'auto, che era in sosta e non in movimento, è rimasta illesa.

Gestione

L'episodio, che come detto si è risolto solo con qualche danno al veicolo, mette di nuovo sul tavolo la questione della gestione degli alvei dei corsi d'acqua, in mano al Genio Civile. Con l'ente, proprio per la gestione del verde in prossimità dei canali, sono emerse diversità di vedute da parte del comune, anche se i toni sono sempre stati molto diplomatici. Sul luogo è immediatamente intervenuta l'assessora Gallani, con vigili del fuoco e polizia locale: «Sappiamo bne quanto sia importante la gestione del patrimonio arboreo, la cura deve essere costante. Sicurezza e ambiente devono coniugarsi».