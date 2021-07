Forti raffiche di vento, alberi caduti in strada: il maltempo colpisce il Padovano

Il maltempo ha colpito di nuovo il Padovano nel tardo pomeriggio di martedì 27 luglio. Intorno alle 18 hanno cominciato ad addensarsi nubi scure e il vento soffiava talmente forte che sono caduti alcuni alberi.

I danni

In città è caduto un albero in via Giordano Bruno, in zona Santa Croce (in foto). La pianta, colpita dalle forti raffiche, è caduta proprio sulla strada, fortunatamente senza colpire una delle auto che in quel momento passava sulla via: i vigili urbani si sono occupati della deviazione del traffico. Un altra pianta è caduta nei pressi dell'osservatorio La Specola. Altri alberi sono caduti a Rovolon in via Palazzina dove è intervenuta la Protezione civile per gestire il traffico e rimettere in sicurezza la carreggiata.

Articolo in aggiornamento