Maltempo, anche i Lagunari dell'Esercito a Camposampiero per monitorare il Muson dei Sassi

Prosegue l'impegno dell'Esercito in soccorso alla popolazione della Provincia di Padova, gravemente colpita dall’emergenza maltempo degli ultimi giorni.

Esercito

Dopo l'intervento nel fine settimana scorso del personale dell’8° reggimento genio guastatori “Folgore” nel Comune di Battaglia Terme per liberare numerose zone allagate e ripristinare le condizioni di normalità, da ieri pomeriggio, su richiesta della Prefettura di Padova, venticinque lagunari del reggimento "Serenissima" stanno operando in località Camposampiero, nel monitoraggio degli argini del torrente Muson dei Sassi, a rischio esondazione, e nel controllo e gestione della viabilità interdetta, congiuntamente con le forze dell'ordine. Gli interventi sono coordinati dal Comando Forze Operative Nord, Ente deputato alla gestione dei concorsi nei casi di calamità naturali per il Centro Nord-Est Italia.