Maltempo, Micalizzi: «Evento che si verifica ogni 100 anni, ora teniamo d'occhio i fiumi»

«In occasione dello scorso evento in aprlie gli impianti idrovori del Consorzio pompavano 800 metri cubi d'acqua al secondo, questa notte ne hanno pompati 1.800 metri cubo al secondo»: parte da questo dato Andrea Micalizzi, vicesindaco del Comune di Padova, per fare il punto della situazione sull'ondata di maltempo che ha colpito l'intera provincia "accanendosi" nella tarda serata di ieri, mercoledì 15 maggio, sulla città del Santo.

Maltempo a Padova

Prosegue Micalizzi: «Questa notte abbiamo subito un evento meteorologico eccezionale: i dati ci dicono che eventi simili si verificano una volta ogni 100 anni. I pluviometri hanno registrato un dato di 90 millimetri di pioggia in meno di due ore caduti sulla città, quantitativo che ha creato i conseguenti disagi tra strade allagate, fossi pieni e condotte sature. I grandi quantitativi hanno messo a dura prova le nostre difese allagando in modo diffuso più zone della città: non abbiamo ancora esaurito le richieste di aiuto, che sono moltissime. Stiamo svuotando i nostri serbatoi e le nostre condotte che sono sature, un lavoro importante in previsione di quanto accadrà nelle prossime ore perché l'Arpav ci dice che dalle 16 di questo pomeriggio avremo una nuova perturbazione intensa e quindi dobbiamo prepararci. Consiglio ai cittadini di mettere al riparo cose, animali e persone dai piani interrati o esposti perché sarà un evento importante. Un ulteriore elemento di criticità è dato dal fatto che ha piovuto così intensamente in tutta la Regione e nell'arco pedemontano, il che vuol dire che i fiumi si stanno ingrossando: a Vicenza la piena del Bacchiglione a 6 metri quindi da noi arriverà in serata. Ci prepariamo quindi ad affrontare un'emergenza che continua».