Forte grandinata colpisce il Padovano, viabilità rallentata

Centimetri e centimetri di grandine si sono accumulati in alcune zone del Padovano nel primo pomeriggio di venerdì 1 aprile. Strade, marciapiedi e giardini erano un grande cumulo di ghiaccio.

Il maltempo

Le zone interessate sono Vigodarzere, Limena, Cadoneghe, Villafranca, Saccolongo, Borgoricco. Poco dopo le 14 ha cominciato a scendere una tempesta di grandine che ha invaso le strade e i marciapiedi. Paura per gli automobilisti che erano in viaggio perché in alcuni tratti la grandine è scesa con forza oltre che in grosse quantità. La viabilità in alcuni punti della provincia è stata rallentata. I campi sono diventati bianchi, quasi avesse nevicato.