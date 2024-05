Maltempo, in campo anche l'Esercito a Battaglia Terme: evitata l'esondazione del canale

Anche l’Esercito è intervenuto in soccorso alla popolazione della Provincia di Padova, gravemente colpita dall’emergenza maltempo degli ultimi giorni.

Battaglia Terme

Dal pomeriggio di ieri, venerdì 17 maggio, su richiesta della Prefettura di Padova, il personale dell’8° reggimento genio guastatori “Folgore” sta operando con pompe idrovore nel Comune di Battaglia Terme per liberare numerose zone allagate e ripristinare le condizioni di normalità. Gli interventi sono coordinati dal Comando Forze Operative Nord, Ente deputato alla gestione dei concorsi nei casi di calamità naturali per il Centro Nord-Est Italia.

Bovolenta

Migliora intanto la situazione a Bovolenta: alla luce dell'abbassamento del fiume Bacchiglione è stato riaperto alle ore 6 di oggi, sabato 18 maggio, il ponte di ferro sulla Strada Provinciale 35. Ad annunciarlo il sindaco Anna Pittarello, che aggiunge: «Prestiamo sempre la massima attenzione a non sostare sugli argini. Ringraziamo per la preziosa collaborazione il gruppo comunale di Protezione Civile e tutto il Distretto del Piovese per la disponibilità».