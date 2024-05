Maltempo a Padova, Micalizzi: «Siamo in una fase di normalizzazione dell'emergenza»

«Siamo in una fase di normalizzazione dell'emergenza»: tranquillizza tutti Andrea Micalizzi, vicesindaco di Padova, all'indomani dell'ondata di maltempo che ha colpito la città.

Andrea Micalizzi

Spiega Micalizzi: «Il colmo della piena del fiume Bacchiglione è passato tra mezzanotte e le ore 3, senza conseguenze per abitazioni o spazi pubblici perché fortunatamente è stata molto al di sotto delle previsioni e delle preoccupazioni. Meno intenso del previsto anche il temporale della sera, e quindi non si sono ripetuti i disagi avuti il giorno prima nonostante sia stato di buona intensità. Il vento che ha accompagnato il temporale ha fatto sì che cascassero alcuni alberi e rami. Ad oggi non abbiamo ripercussioni sulla viabilità quindi la situazione va normalizzandosi. Le previsioni del tempo ci parlano di un miglioramento, anche se a inizio settimana dovrebbe arrivare un nuovo peggioramento. Stiamo monitorando gli effetti del maltempo su spazi pubblici ed edifici comunali, nonché le scuole che hanno funzionato regolarmente tranne l'asilo Fornasari. I danni non sono pochi, dovremo quantificarli»