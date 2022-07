Fortissime raffiche di vento in tutto il Padovano, alberi caduti e lunghi black out

Sebbene atteso e annunciato anche dall'allerta meteo diramata domenica dalla Protezione Civile, è arrivato all'improvviso. Causando non pochi danni: è stato il vento l'assoluto protagonista (in negativo) nella serata di ieri, lunedì 4 luglio, in tutto il Padovano.

Vento

Per quanto riguarda la città la prima, violentissima folata ha sferzato sia il pieno centro storico che i quartieri intorno alle ore 20.15, facendo cadere rami anche in corso Milano e in piazza Capitaniato oltre che in via Gattamelata e ai Giardini dell'Arena, che alla luce della presenza di molte piante sono stati momentanemanete chiusi per motivi precauzionali. A fare le spese di quella e delle altre raffiche anche motorini e biciclette, cadute a terra come foglie, oltre che i tavolini e le sedie dei plateatici di bar e ristoranti, sparpagliati di qua e di là. Non è andata affatto meglio in provincia: lunghi black out di quasi 45 minuti a Selvazzano Dentro, ma soprattutto alberi crollati al suolo un po' ovunque tanto nell'Alta quanto nella Bassa. Forte ritardo per il concerto di Zucchero a Este, mentre sull'autostrada A13, all'altezza dell'uscita di Monselice, un camion è stato letteralmente scoperchiato. I vigili del fuoco hanno ricevuto almeno 100 richieste di intervento.