Dopo l'ennesimo episodio di violenza nei confronti della moglie, un 28enne finisce in carcere

Dopo l’ennesima lite è stato portato in carcere. Un giovane, dopo aver bevuto parecchio, ha insultato e minacciato di morte la moglie.

I fatti

Nella serata di martedì 11 agosto i carabinieri del Radiomobile di Padova hanno arrestato un 28enne nato in Germania di origine romena, residente nella città del Santo, per maltrattamenti in famiglia. Lo hanno trovato in forte stato di agitazione: aveva bevuto troppo e, come già accaduto, si era scagliato sulla moglie, una romena di 30 anni, minacciandola di morte e rivolgendole insulti. Non era la prima volta che la donna veniva aggredita dal marito: in passato era andata in diverse occasioni al pronto soccorso per curare le ferite che le aveva inflitto il suo aguzzino. Ora il 28enne si trova in carcere.