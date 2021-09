Picchia la moglie e la figlia adolescente: 44enne segnalato alla Procura

Il comando dei carabinieri del paese dove vive la famiglia ha segnalato il caso alla Procura: il reato è di maltrattamenti in famiglia

Ha picchiato la moglie e la figlia adolescente, spedendole entrambe al pronto soccorso. I carabinieri hanno segnalato il caso alla Procura.

Il fatto

Martedì 31 agosto il comando dei carabinieri di Piombino Dese ha segnalato un uomo alla Procura di Padova per il reato di maltrattamenti in famiglia. Si tratta di un 44enne albanese residente a Piombino Dese che abita con la moglie, connazionale di 42 anni, e la figlia di 15 anni. Lo scorso 7 agosto si è verificato un litigio e l’uomo ha picchiato moglie e figlia che sono state curate al pronto soccorso di Camposampiero: i medici hanno giudicato guaribili le lesioni in 7 giorni.