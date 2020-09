Picchia il figlio, il padre si mette in mezzo per proteggerlo: arrestata una donna di 53 anni

Ha picchiato il figlio adolescente e poi se l’è presa con il compagno che ha fatto da scudo al ragazzino per proteggerlo. Una 53enne è stata arrestata per maltrattamenti in famiglia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il fatto

Nella tarda serata di martedì 22 settembre i carabinieri di Camposampiero hanno soccorso un padre e figlio, vittime della violenza della madre. La donna, originaria della Moldavia e residente a San Giorgio delle Pertiche, era completamente ubriaca quando ha scatenato tutta la sua aggressività sul figlio di 14 anni con calci e pugni. Il compagno si è frapposto tra i due per proteggere il ragazzino ed è stato malmenato a sua volta. Il giovane è stato portato in ospedale dove è stato riscontrato un trauma all’addome e al torace, con prognosi di 10 giorni. La donna è in carcere a Verona.