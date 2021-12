Scoppia la lite e ferisce il fratello al collo con un coltello: 49enne allontanato da casa

Da tempo era violento nei confronti dei genitori e del fratello. Quella sera ha ferito quest’ultimo con un coltello e i carabinieri lo hanno denunciato.

Il fatto

Nella serata di mercoledì 8 dicembre i carabinieri del Radiomobile di Padova sono accorsi a casa di una famiglia di Selvazzano Dentro. Un 49enne è stato denunciato per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. Quella sera è scoppiata l’ennesima lite con il fratello di 45 anni. Una lite che ha assunto toni talmente forti che il 49enne ha preso un coltello e ha ferito l’altro al collo. I carabinieri hanno poi scoperto che da tempo l’uomo era violento nei confronti dei genitori conviventi ed è stato per questo allontanato dalla casa familiare con un provvedimento dell’autorità giudiziaria.