Aggredisce la moglie che finisce in ospedale: 51enne arrestato dai carabinieri

Non era la prima volta che la donna subiva angherie dal marito ma non lo aveva mai denunciato. Quella notte i carabinieri lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia

L’arresto

Nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 agosto intorno all’1.30 i carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 51enne residente nell’area termale. Quella notte l’uomo ha discusso con la moglie e l’ha aggredita: l’ha scossa con violenza procurandole delle ferite. Non era la prima volta. Ma lei non lo ha mai denunciato per paura di ripercussioni. Al pronto soccorso è stata medicata e i dottori hanno dato una prognosi di 10 giorni. I carabinieri hanno portato l’arrestato in carcere.