Cuccioli di cane costretti a vivere in un "lager"

Quando i carabinieri sono entrati in un appartamento del centro storico di proprietà di una coppia di conviventi si sono trovati di fronte ad una situazione ai limiti. In tutto 54 cani costretti a vivere tra rifiuti, in condizioni di salute problematiche e spaventati.

I fatti

Il primo giugno i carabinieri del Nucleo investigativo hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione e sequestro firmato dalla Procura. La coppia, messa di fronte alle proprie responsabilità è stata denunciata in concorso per maltrattamento di animali, abbandono di animali, traffico illecito di animali da compagnia e disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone. L'indagine è partito a seguito di numerose lamentele pervenute in caserma da parte dei residenti della zona che segnalavano a più riprese odori nauseabondi, cani che abbaiavano all'impazzata a tutte le ore del giorno e della notte e un generale degrado, con rischio di problemi legati anche alla salute. Nel sopralluogo i militari, supportati da personale medico veterinario dell'Ulss 6 Euganea, hanno accertato che gli animali si trovavano in uno stato pietoso sia sul fronte igienico che di salute. I cani sequestrati sono stati affidati alle cure dei canili sanitari di Selvazzano, del canile dei volontari dell'onlus "Anta" di Cona e del canile intercomunale di Rovigo. L'intervento dell'Arma su ordine dell'autorità giudiziaria si è reso necessario per alleviare i cani da sofferenze inaudite, ma anche per porre fine ad una situazione ormai insostenibile per il vicinato. L'attività investigativa dei militari è ora concentrata ad accertare eventuali responsabilità della coppia di indagati legata ad un possibile traffico illecito di animali da compagnia, alla luce del rinvenimento di 54 cani della medesima razza Maltese, in spazi così angusti.