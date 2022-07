Mamma cade dalla bici e riporta lesione al midollo spinale. Gli amici organizzano una raccolta fondi

«Giulia è mamma di una bambina di 5 anni e appassionata del mondo mountain bike, circa due settimane fa, stavamo andando in bicicletta sull'Altopiano della Paganella, Trento. Sfortunatamente, su un sentiero vicino a Molveno è caduta dalla bici e ha riportato una lesione al midollo spinale». Scrive così Tommaso Carraro, un amico di Giulia, che con altri amici del gruppo di ciclisti padovani ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per sostenerla.

Aiuti

«In seguito alla brutta caduta Giulia è rimasta senza lavoro e non sarà in grado di lavorare per molto tempo. Per questo motivo, chiediamo un piccolo contributo per chi riesce», spiega il promotore della raccolta fondi. «Ora è ricoverata in un centro specializzato a Pergine Valsugana. Sfortunatamente, i medici hanno detto che ha ancora molta strada da fare per tornare alla sua vita di tutti i giorni.Giulia non aveva garanzie contro gli incidenti, quindi ora si trova in una situazione critica, con una figlia e una casa che deve mantenere da sola. Per questo Giulia ha bisogno del supporto della comunità», conclude l’amico. Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/help-giulia-to-come-back-to-her-normal-life