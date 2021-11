Manifestazione no green pass, in arrivo una cinquantina di sanzioni

Non se ne esce, l'argomento su cui si focalizza l'attenzione continuano ad essere le manifestazioni contro il "green pass". Così, a due giorni dall'ultima mobilitazione e alla vigilia di un nuovo potenziale corteo, abbiamo chiesto a prefetto Raffaele Grassi, questore Antonio Sbordone e assessore alla sicurezza Diego Bonavina, un bilancio su quanto è accaduto. «Laddove ci siano identificazioni certe ci saranno delle sanzioni, è in gioco la salute pubblica», fa notare il Prefetto. «Per sabato stiamo approfondendo le posizioni di quanti saremo in grado di identificare», sottolinea il questore. «Non bisogna smettere di interloquire con gli organizzatori».

Si parla di multe e provvedimenti che saranno resi nei prossimi giorni. La polizia scientifica sta controllando i video della manifestazione di sabato 13 novembre. Ci vorrà qualche giorno prima che le sanzioni verranno notificate, sembra potrebbero essere una ventina. L'assessore Diego Bonavina oltre a sottolineare che la maggior parte dei partecipanti arrivasse da fuori Padova, «i padovani hanno recepito eccome l'ordinanza del Sindaco», fa notare che «non si fa un dispetto a Giordani non indossando la mascherina».

Per martedì 16 è previsto un nuovo appuntamento, o così sembrerebbe tenendo d'occhio le chat su telegram dove il popolo No Vax, anzi No Green Pass, comunica gli appuntamenti. Facciamo notare all'assessore Diego Bonavina che c'è più attenzione verso i non vaccinati che nei confronti di chi invece il vaccino lo ha fatto. «Io che faccio parte del 90% delle persone che si sono appunto vaccinate, sono abbastanza stufo del fatto che si parla solo di questo tema».