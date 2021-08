Meno manifestanti, ma più aggressivi: tensione alle stelle al corteo dei no Green Pass

Tensione alle stelle, come non mai: il nervosismo ha caratterizzato la consueta manifestazione del sabato degli anti-Green Pass.

Tensione

2mila i presenti al corteo, che si è snodato anche in corso Milano e sul Liston prima di concludersi in Prato della Valle, ma lungo il tragitto sono stati almeno quattro i momenti in cui i manifestanti hanno "battibeccato" con i normali cittadini che passeggiavano per il centro, arrivando in un paio di occasioni quasi alle mani.