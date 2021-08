Quarto sabato per i No Pass ma il corteo non è autorizzato: tensioni lungo il tragitto

Oltre 200 persone hanno manifestato nel quarto sabato consecutivo. Una manifestazione non pre-avvisata che si è trasformata in corteo: si sono verificati momenti di tensione.

La manifestazione

Sabato 14 agosto alle 18 si è tenuta la quarta manifestazione dei No Green pass. Questa volta però l’organizzazione è del canale “Basta dittatura” e non di “Venetogreenpass”. Quest’ultimo punta sulla manifestazione di sabato 21 agosto. La Questura è stata pre-allertata e poi il preavviso è stato revocato ma sembra che alcuni manifestanti non lo sapessero. Così alle 18.30 dopo aver fatto un giro in tondo in piazza Duomo è partito il corteo. Ci sono stati momenti di tensione perché la polizia indicava una direzione e i partecipanti ne prendevano un’altra. Alla fine il gruppo è arrivato in Prato della Valle ma è probabile che nei prossimi giorni scattino delle denunce per manifestazione non autorizzata.