In tanti contro il "Green Pass": 5mila persone sfilano per Padova per protestare

Decisamente tanti, soprattutto per essere un sabato di pieno agosto: quasi 5mila persone hanno affollato piazza Duomo per la terza puntata della manifestazione no-Green Pass.

Corteo

Su decisione degli organizzatori la città del Santo è stata scelta come fulcro della protesta a livello regionale: dopo il ritrovo davanti alla Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta il corteo si è snodato tra piazza dei Signori, corso Milano, il Liston, via Manin e via Barbarigo fino a Prato della Valle passando per via Umberto I. Molti i bambini presenti in prima fila, mentre lungo tutto il serpentone la parola d'ordine è stata "Libertà" e "No Green Pass".