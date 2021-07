Decisamente meno, ma altrettanto "agguerriti": i "No-Green Pass" tornano a sfilare in città

«Noi siamo i nuovi ebrei»: con questo slogan-shock inizia la seconda puntata della manifestazione dei "No-Green Pass".

Corteo

Dai 5mila del 24 luglio si passa ai quasi 1.500 di sabato 31 luglio, ma la rabbia è la stessa: sul Battistero di piazza Duomo - punto di partenza del corteo, che snodandosi tra via Barbarigo, via XX settembre e via Umberto I arriva poi in Prato della Valle - compare lo striscione "Noi i nuovi ebrei", e le frasi che vengono urlate al megafono sono dello stesso tenore (se non peggio). Importante lo spiegamento di forze dell'ordine, con polizia di Stato, carabinieri e polizia locale a seguire il serpentone per evitare che la situazione possa degenerare.