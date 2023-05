Forza Nuova da una parte, l'Anpi dall'altra: nessun problema all'Arcella per il doppio "evento"

Tutto sotto controllo: nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 6 maggio, si sono svolte le iniziative all'Arcella presso la sede di Forza Nuova, in via Dal Santo all'Arcella, e, sempre all'Arcella, presso il monumento ai caduti della resistenza sito all'intersezione fra via Guido Reni e via Moretto da Brescia.

Manifestazioni

I servizi di di ordine e sicurezza pubblica hanno visto l'impiego di personale della Questura, del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e di squadre di rinforzo del 2° Reparto Mobile della Polizia di Stato di Padova e del 4° Battaglione Mobile dei Carabinieri di Mestre, oltre al personale della Digos e della Polizia Scientifica. Significativo anche l'apporto della Polizia Locale per la gestione della viabilità ed il contenimento dei disagi per automobilisti e trasporto pubblico. Sono state complessivamente 120 le unità schierate al comando del Dirigente della Polizia di Stato designato dal Questore. Il contesto di evidente contrapposizione fra le iniziative ha richiesto l'attuazione di dispositivi mobili pronti ad intervenire in tutta l'area dell'Arcella per scongiurare ogni contrapposizione fra militanti di opposta tendenza politica. Non si sono verificati incidenti ed il "presidio antifascista" promosso da Anpi - Associazione nazionale partigiani d'Italia, a cui hanno preso parte circa 400 persone, si è regolarmente concluso sempre nel tardo pomeriggio. L'iniziativa di Forza Nuova è invece proseguita anche nel corso della serata, sempre sotto il controllo delle forze dell'ordine.