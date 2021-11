Manifestazioni No Vax, tensione con la polizia per la mascherina obbligatoria. E Fazzini insulta Giordani

Momenti di tensione tra manifestanti e polizia durante la consueta marcia No Vax e No Green Pass del sabato pomeriggio. Oggi 27 novembre si sono ritrovati in circa 1500 a protestare contro i provvedimenti per tutelare la salute pubblica del governo, che prevede il green pass per accedere in molti luoghi anche di lavoro. Durante il tragitto dalla stazione a piazzetta Sartori, dove è prevista la presenza del musicista Povia, del saggista Diego Fusaro e un videocollegamento con l'attore Enrico Montesano (tutti su posizioni contrarie a vaccini e green pass), tre ragazzi hanno provato a passare senza indossare le mascherine. I poliziotti li hanno invitati a farlo, ma loro si sono rifiutati, alzando le mani al cielo in segno di pace. Nonostante i ripetuti ordini, hanno continuato a non indossare il dispositivo di sicurezza individuale, richiamando così anche l'attenzione del leader delle manifestazioni padovane, Cristiano Fazzini. Anche lui ha cercato di convincerli (paradossalmente non indossandola mentre urlava, vedi video) invitandoli a prendersela con il sindaco Sergio Giordani (« sindaco del ca....» le sue parole), che recentemente ha firmato due ordinanza: la prima che prevede l'obbligo di mascherina alle manifestazioni in caso di impossibilità a mantenere le distanze e la seconda di obbligo in centro. Le ordinanze però c'erntrano fino ad un certo punto, perché è ancora in vigore il dpcm che prevede l'obbligo di mascherina all'aperto in caso di assembramenti. E in una manifestazione è praticamente impossibile non crearne. Come provocazione i manifestanti si sono presentati con degli ombrelli trasparenti a tendina con dei pesci rossi raffigurati, per dare la sensazione di essere chiusi in un acquario.

