Manutenzioni e altri interventi: ecco quali vie saranno momentaneamente interdette al traffico

Saranno chiuse temporaneamente al traffico veicolare per permettere una serie di interventi di diversa natura, alcune strade del comune di Padova. Ecco nel dettaglio in che giorni e a che orari.

Chiusure temporanee

Lunedì 14 giugno, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, per consentire l'intervento di espurgo di delle fosse biologiche, saranno chiuse al traffico sia via Dei Fabbri che via Daniele Manin. Anche in via Decorati al Valor Civile, nel tratto compreso tra i numeri civici 144 e 150, da lunedì 14 a martedì 15 dalle, ore 8.30 fino al massimo alle ore 17.00, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori di ripristino del manto stradale, sarà interdetto il traffico. Sempre lunedì 14 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, per lo smontaggio dei parapetti di protezione in quota sulla copertura dell’istituto G.B. Belzoni, sarà interdetto il traffico in via Brondolo.