Manutenzioni strade, chiusure temporanee a Montegrotto

Dal 23 agosto sino al 4 settembre sarà totalmente chiusa la circolazione stradale sul tratto di via Roma compreso tra l’intersezione/rotatoria con Corso Terme e Piazza Roma e da quest’ultima fino all’inizio di Viale Stazione (fronte “Farmacia Alle Terme”), per lavori di asfaltatura e messa in sicurezza stradale ad esclusione dei frontisti/residenti all’interno di detto tratto stradale, nonché dei mezzi di soccorso pubblico e di emergenza. Sul tratto di Via Roma, Piazza Roma interessato dai lavori viene altresì istituito il divieto di fermata 24 ore su 24 su entrambi i sensi di marcia, anche all’interno del parcheggio di Largo Bernardi.

Vie

Tutta la restante circolazione stradale sarà deviata sulle prime laterali utili: i veicoli provenienti da Padova/via Roma e diretti per il centro, svolteranno su via Tiberina, Via Capitolina, Via Flavia; quelli provenienti dalla stessa via e diretti per Corso Delle Terme, saranno deviati a destra alla rotatoria con via Vivaldi; I veicoli provenienti da Abano centro circolanti su Corso Terme e diretti per Piazza Roma, verranno deviati su via Vivaldi e via Roma; I veicoli provenienti da via Dei Colli circoleranno su via Castello e viceversa; I veicoli provenienti da via Caposeda e diretti per il centro, alla rotatoria con la Circonvallazione svolteranno a destra ad esclusione dei frontisti del tratto di via Caposeda compreso tra la rotatoria e via Roma.

Trasporto pubblico

Il servizio di linea di trasporto pubblico proveniente dalla Stazione Ferroviaria e diretto per Padova e per Abano Terme, sarà deviato su via Degli Scavi per proseguire su via Tiberina fino all’incrocio con via Roma da dove proseguirà per Padova o in direzione Via Vivaldi, Corso Delle Terme - Abano Terme; all’inverso, quello proveniente dal centro di Abano Terme percorrerà Corso Terme, Via Vivaldi, fino alla rotatoria con via Roma da dove, sia questa linea che quella proveniente da Padova proseguirà su via Roma direzione centro di Montegrotto Terme per svoltare poi a sinistra su via Tiberina e svoltare poi a destra su via Claudiana fino all’incrocio con Viale Stazione, proseguendo a sinistra verso la Stazione Ferroviaria.