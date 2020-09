Pizzicata con quasi tre etti di marijuana nascosta in casa: 40enne arrestata

Il fiuto dei cani antidroga non le ha lasciato scampo. Una 40enne nascondeva quasi tre etti di marijuana in casa ed è stata arrestata dai carabinieri del Nor di Padova, con l’aiuto dell’unità cinofila di Torreglia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il fatto

Mercoledì 16 settembre i carabinieri hanno effettuato una perquisizione a casa di una 40enne nigeriana, residente a Padova, su ordine del tribunale. In casa aveva 2 etti e 79 grammi di marijuana già divisa in 19 involucri e un bilancino di precisione: tutto è stato sequestrato e lei è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio.