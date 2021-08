Sorpreso con la marijuana in auto, cerca di scappare: 22enne arrestato

Quando i carabinieri hanno trovato la droga che nascondeva in auto, ha capito di essere nei guai. Così ha tentato di scappare ma non è riuscito a fare molta strada.

Il fatto

Nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 agosto i carabinieri hanno fermato per un controllo un’auto su via Silvio Pellico a Ponte San Nicolò. Alla guida c’era un 22enne originario dell’Etiopia e residente in quel comune. Durante la perquisizione ecco che è stato trovato un involucro: dentro c’erano 31 grammi di marijuana. Il 22enne ha capito di essere nei guai e ha cercato di scappar via spintonando i carabinieri. Inseguito e bloccato, è stato arrestato.