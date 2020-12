Nascondeva la marijuana nel calzino: la polizia lo blocca e lo denuncia

La marijuana nel calzino, il calzino nella tasca del giubbotto. Quando ha visto la polizia ha cominciato a sudare freddo.

Il fatto

Nella tarda mattinata di martedì 29 dicembre una pattuglia della sezione volanti stava percorrendo via Tre Venezie quando si è imbattuta in un 24enne nigeriano in sella a una bicicletta. Il ragazzo, vedendo avvicinare l’auto di servizio, ha accelerato, quasi cercando di scappare. Una volta fermato gli agenti hanno capito il motivo di tanto nervosismo: in un calzino appallottolato nella tasca della giacca aveva più di 4 grammi di marijuana. È stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.