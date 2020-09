Pizzicati con della marijuana in tasca durante un controllo: denunciati dalla polizia

Cercavano di nascondere della marijuana ma non sono scampati al controllo della polizia.

I fatti

Nella serata di sabato 5 settembre un 40enne padovano pregiudicato è stato fermato dalla Squadra Mobile in via Chiesanuova: in tasca aveva 7 grammi di marijuana. Per questo, è stato denunciato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Domenica 6 settembre, nel pomeriggio, invece, la polizia ha notato un 37enne ghanese pregiudicato che si aggirava su viale Colombo come se stesse aspettando qualcuno. Nella mano destra e in tasca aveva poco meno di due grammi di marijuana. Accompagnato in questura è stato denunciato non solo per il possesso di droga ma anche per sostituzione di persona perché aveva dato generalità diverse da quelle riportate sul suo passaporto.