Cronaca Pontevigodarzere / Via Andrea Verrocchio

Vede la polizia e va nel panico: in tasca nasconde della marijuana

Non appena ha visto la Volante avvicinarsi ha cominciato a sudare freddo: in tasca aveva della marijuana e di certo non voleva farsi prendere. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a denunciarlo