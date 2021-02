Nasconde 39 chili di marijuana nel furgone: 45enne scoperto dai carabinieri finisce in manette

Un bel carico quello che stava trasportando: 39 chili di marijuana suddivisa in 31 buste sigillate, pronta per essere suddivisa in dosi ed entrare nel mercato dello spaccio cittadino

Nascondeva quasi 40 chili di marijuana nel furgone, già suddivisi in panetti. Un 45enne è stato arrestato dai carabinieri di Monselice per detenzione di droga a fini di spaccio.

L’arresto

Trentuno buste sigillate per trentanove chili di marijuana. Un bel carico quello scoperto nella serata di martedì 16 febbraio dai carabinieri. I militari hanno fermato il furgone in via Rovignana a Monselice per quello che doveva essere un semplice controllo. Alla guida c’era un 45enne di origine cinese, residente a Lendinara e con precedenti. Quando hanno aperto il portellone posteriore hanno trovato i panetti impilati l’uno sull’altro. Il 45enne è stato arrestato e portato in carcere.